Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія Росії вбила дроном чоловіка на Херсонщині

Ольга КацімонСубота, 14 червня 2025, 16:41
Армія Росії вбила дроном чоловіка на Херсонщині
Скриншот

Через атаку російського дрона у Микільському на Херсонщині загинув 45-річний чоловік.

Джерело: заява керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна 14 червня

Деталі: За його словами, армія Росії атакувала населений пункт безпілотником.

Реклама:

Дослівно: "Під удар ворожого безпілотника потрапив 45-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям".

Що цьому передувало: 

Херсонська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПентагон на честь дня прапора США опублікував "російські прапори"
Оновлено, відеоУнаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені
Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин
Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині поранені ще 5 цивільних
Через атаку РФ померла 11 річна дитина на Херсонщині
За добу РФ атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і 7 поранених
Останні новини
10:00
ПС: Росія атакувала майже 200 ракетами та дронами – збиті, зокрема, два "Кинджали"
09:56
відеоАмериканець Гітчінс нокаутом у корпус здолав кривдника Ломаченка в бою за чемпіонський пояс
09:35
Протести проти Трампа: організатори говорять про "мільйони учасників"
09:11
РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання
08:45
фотоПентагон на честь дня прапора США опублікував "російські прапори"
08:27
РФ вбила ще одну людину та трьох поранила на Херсонщині та Донеччині
08:21
текст"Кидали гроші направо і наліво". Як у 1919-1922 роках корупція нищила українську державність
07:59
формула-1Британець Расселл на Mercedes другий рік поспіль виграв кваліфікацію Гран-прі Канади
07:56
Ізраїль закликає США вступити у війну проти Ірану для знищення його ядерної програми – Axios
07:35
Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: