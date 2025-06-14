Армія Росії вбила дроном чоловіка на Херсонщині
Субота, 14 червня 2025, 16:41
Через атаку російського дрона у Микільському на Херсонщині загинув 45-річний чоловік.
Джерело: заява керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна 14 червня
Деталі: За його словами, армія Росії атакувала населений пункт безпілотником.
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Дослівно: "Під удар ворожого безпілотника потрапив 45-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям".
Що цьому передувало:
- Упродовж минулого дня, 13 червня, російські війська поранили п’ятьох людей у Херсонській області.