Армія Росії вбила дроном чоловіка на Херсонщині

Через атаку російського дрона у Микільському на Херсонщині загинув 45-річний чоловік.

Джерело: заява керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна 14 червня

Деталі: За його словами, армія Росії атакувала населений пункт безпілотником.

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Дослівно: "Під удар ворожого безпілотника потрапив 45-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям".

Що цьому передувало: