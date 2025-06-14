Армия России убила мужчину дроном в Херсонской области
Суббота, 14 июня 2025, 16:41
Из-за атаки российского дрона в Никольском на Херсонщине погиб 45-летний мужчина.
Источник: заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина 14 июня
Детали: По его словам, армия России атаковала населённый пункт беспилотником.
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Дословно: "Под удар вражеского беспилотника попал 45-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью".
Предыстория:
- В течение прошедших суток, 13 июня, российские войска ранили пятерых человек в Херсонской области.