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ГУР показало знищення російських систем ППО на ТОТ Запорізької області

Ольга КацімонСубота, 14 червня 2025, 17:06
ГУР показало знищення російських систем ППО на ТОТ Запорізької області
Скриншот

Українські розвідники знищили російські системи ППО на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: За даними ГУР, розвідники департаменту активних дій знищили:

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  • зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3";
  • радіолокаційна станція 9С19 "Імбірь" (складова С-300В);
  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Дослівно: "На відео - приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від зенітної ракети московитів, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО окупантів".

Передісторія: 

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ГУР
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