ГУР показало знищення російських систем ППО на ТОТ Запорізької області
Субота, 14 червня 2025, 17:06
Українські розвідники знищили російські системи ППО на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України
Деталі: За даними ГУР, розвідники департаменту активних дій знищили:
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- зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3";
- радіолокаційна станція 9С19 "Імбірь" (складова С-300В);
- зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Дослівно: "На відео - приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від зенітної ракети московитів, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО окупантів".
Передісторія:
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- У ніч на 31 травня на залізничній ділянці ТОТ Запорізької області було підірвано військовий потяг російських загарбників.