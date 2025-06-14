ГУР показало знищення російських систем ППО на ТОТ Запорізької області

Українські розвідники знищили російські системи ППО на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: За даними ГУР, розвідники департаменту активних дій знищили:

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зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3";

радіолокаційна станція 9С19 "Імбірь" (складова С-300В);

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Дослівно: "На відео - приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від зенітної ракети московитів, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО окупантів".

Передісторія:

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