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ГУР показало уничтожение российских систем ПВО на ВОТ Запорожской области

Ольга КацимонСуббота, 14 июня 2025, 17:06
ГУР показало уничтожение российских систем ПВО на ВОТ Запорожской области
Скриншот

Украинские разведчики уничтожили российские системы ПВО на временно оккупированной территории Запорожской области.

Источник: сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины

Детали: По данным ГУР, разведчики департамента активных действий уничтожили:

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  • зенитно-ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3";

  • радиолокационную станцию 9С19 "Имбирь" (в составе С-300В);

  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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Дословно: "На видео - впечатляющий манёвр украинского дрона, уклоняющегося от зенитной ракеты москалей, а также эпизоды успешного огневого поражения систем ПВО оккупантов".

Предыстория:

  • В ночь на 31 мая на железнодорожном участке во временно оккупированной территории Запорожской области был подорван военный поезд российских захватчиков.

ГУР
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