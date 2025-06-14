ГУР показало уничтожение российских систем ПВО на ВОТ Запорожской области
Суббота, 14 июня 2025, 17:06
Украинские разведчики уничтожили российские системы ПВО на временно оккупированной территории Запорожской области.
Источник: сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины
Детали: По данным ГУР, разведчики департамента активных действий уничтожили:
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зенитно-ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3";
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радиолокационную станцию 9С19 "Имбирь" (в составе С-300В);
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зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".РЕКЛАМА:
Дословно: "На видео - впечатляющий манёвр украинского дрона, уклоняющегося от зенитной ракеты москалей, а также эпизоды успешного огневого поражения систем ПВО оккупантов".
Предыстория:
- В ночь на 31 мая на железнодорожном участке во временно оккупированной территории Запорожской области был подорван военный поезд российских захватчиков.