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У РФ заявили, що Путін відзвітував Трампу про виконання домовленостей із Україною

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 19:08
У РФ заявили, що Путін відзвітував Трампу про виконання домовленостей із Україною
Трамп і Путін, ілюстративне фото Getty Images

Помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: російські агентства РИА Новости, ТАСС

Деталі: За словами Ушакова, під час розмови Путін поінформував Трампа про виконання Стамбульських домовленостей з Україною, досягнутих у Туреччині 2 червня.

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За словами Путіна, Росія готова продовжити переговори з українською стороною.

Пряма мова Ушакова: "Під час бесіди наш президент (правитель РФ – ред.) поінформував Дональда Трампа про виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі 2 червня. Наш президент зазначив, що в ці дні якраз здійснюється обмін військовополоненими, в тому числі тяжкопораненими і військовополоненими молодше 25 років. Україна прийняла також дві партії тіл загиблих. З російського боку висловлено готовність продовжити переговори з українцями, як домовлено, після 22 червня. Дональд Трамп взяв до відома цю інформацію і знову наголосив на зацікавленості у якнайшвидшому закінченні російсько-українського конфлікту".

Деталі: Ушаков заявив, що розмова тривала 50 хвилин.

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Трамп і Путін також обговорили ситуацію на Близькому Сході. За словами помічника, Трамп оцінив її як дуже тривожну. Співрозмовники не виключили повернення до переговорного треку щодо іранської ядерної програми.

Ушаков також заявив, що в ході бесіди Путін і Трамп відзначили "братство двох країн по зброї в ході Другої світової війни, а також висловили задоволення сформованими відносинами, які дозволяють вирішувати актуальні питання".

Також Путін привітав Трампа з днем народження (14 червня президенту США виповнилося 79 років – ред.) та Днем американського прапора.

Білий дім поки не повідомив про розмову.

Що передувало: За підсумками переговорів у Стамбулі 2 червня українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. Згодом було проведено низку обмінів.

Ця зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

ПутінТрамп
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