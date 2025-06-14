В РФ заявили, что Путин отчитался Трампу об исполнении договоренностей с Украиной

Помощник правителя РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: российские агентства РИА Новости, ТАСС

Детали: По словам Ушакова, в ходе разговора Путин проинформировал Трампа об исполнении Стамбульских договоренностей с Украиной, достигнутых в Турции 2 июня.

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По словам Путина, Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной.

Прямая речь Ушакова: В ходе беседы наш президент (правитель РФ – ред.) проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также две партии тел погибших. С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта".

Детали: Ушаков заявил, что разговор длился 50 минут.

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Трамп и Путин также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. По словам помощника, Трамп оценил ее как весьма тревожную. Собеседники не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе.

Ушаков также заявил, что в ходе беседы Путин и Трамп отметили "братство двух стран по оружию в ходе Второй мировой войны, а также выразили удовлетворение сложившимися отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы".

Также Путин поздравил Трампа с днем рождения (14 июня президенту США исполнилось 79 лет – ред.) и Днем американского флага.

Белый дом пока не сообщил о разговоре.

Что предшествовало: По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих. После этого был проведен ряд обменов.

Эта встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.