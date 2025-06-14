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Нетаньягу заявив, що Іран хотів передати ядерну зброю своїм проксі

Ольга КацімонСубота, 14 червня 2025, 20:08
Нетаньягу заявив, що Іран хотів передати ядерну зброю своїм проксі
Скриншот

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран планував передати ядерну зброю терористичним угрупованням, які підтримує.

Джерело: заява Нетаньягу, оприлюднена 14 червня

Деталі: Під час звернення Нетаньягу заявив, що Ізраїль веде боротьбу проти іранського режиму, який намагається створити атомну бомбу та передати її своїм проксі-силам.

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Пряма мова: "Ми отримали інформацію, що цей безпринципний режим планував передати ядерну зброю своїм терористичним проксі. Це — ядерний тероризм на стероїдах. Це становить загрозу всьому світу".

Деталі: Нетаньягу також заявив, що Ізраїль вже "проклав шлях до Тегерана", а його пілоти готові завдати ударів, які стануть несподіванкою для керівництва Ірану.

Пряма мова: "Я можу сказати: ми маємо ознаки, що високопосадовці в Ірані вже пакують валізи. Вони відчувають, що щось наближається".

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Деталі: Нетаньягу наголосив, що Ізраїль діє за підтримки президента США Дональда Трампа.

Передісторія:

  • У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
  • Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.
  • Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.
  • Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".
  • Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю. 

ядерна зброяІранІзраїль
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