Нетаньягу заявив, що Іран хотів передати ядерну зброю своїм проксі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран планував передати ядерну зброю терористичним угрупованням, які підтримує.

Джерело: заява Нетаньягу, оприлюднена 14 червня

Деталі: Під час звернення Нетаньягу заявив, що Ізраїль веде боротьбу проти іранського режиму, який намагається створити атомну бомбу та передати її своїм проксі-силам.

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Пряма мова: "Ми отримали інформацію, що цей безпринципний режим планував передати ядерну зброю своїм терористичним проксі. Це — ядерний тероризм на стероїдах. Це становить загрозу всьому світу".

Деталі: Нетаньягу також заявив, що Ізраїль вже "проклав шлях до Тегерана", а його пілоти готові завдати ударів, які стануть несподіванкою для керівництва Ірану.

Пряма мова: "Я можу сказати: ми маємо ознаки, що високопосадовці в Ірані вже пакують валізи. Вони відчувають, що щось наближається".

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Деталі: Нетаньягу наголосив, що Ізраїль діє за підтримки президента США Дональда Трампа.

Передісторія: