Нетаньяху заявил, что Иран хотел передать ядерное оружие своим прокси

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие поддерживаемым им террористическим группировкам.

Источник: заявление Нетаньяху, опубликованное 14 июня

Детали: Во время обращения Нетаньяху заявил, что Израиль ведёт борьбу против иранского режима, который стремится создать атомную бомбу и передать её своим прокси-силам.

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Прямая речь: "У нас есть информация, что этот беспринципный режим планировал передать ядерное оружие своим террористическим прокси. Это - ядерный терроризм на стероидах. Это угроза для всего мира".

Детали: Нетаньяху также отметил, что Израиль уже "проложил путь к Тегерану", и его пилоты готовы нанести удары, которые станут неожиданностью для иранского руководства.

Прямая речь: "Могу сказать: у нас есть признаки того, что высокопоставленные чиновники в Иране уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что приближается нечто".

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Детали: Нетаньяху подчеркнул, что Израиль действует при поддержке президента США Дональда Трампа.

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