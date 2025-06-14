Нетаньяху заявил, что Иран хотел передать ядерное оружие своим прокси
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие поддерживаемым им террористическим группировкам.
Источник: заявление Нетаньяху, опубликованное 14 июня
Детали: Во время обращения Нетаньяху заявил, что Израиль ведёт борьбу против иранского режима, который стремится создать атомную бомбу и передать её своим прокси-силам.
Прямая речь: "У нас есть информация, что этот беспринципный режим планировал передать ядерное оружие своим террористическим прокси. Это - ядерный терроризм на стероидах. Это угроза для всего мира".
Детали: Нетаньяху также отметил, что Израиль уже "проложил путь к Тегерану", и его пилоты готовы нанести удары, которые станут неожиданностью для иранского руководства.
Прямая речь: "Могу сказать: у нас есть признаки того, что высокопоставленные чиновники в Иране уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что приближается нечто".
Детали: Нетаньяху подчеркнул, что Израиль действует при поддержке президента США Дональда Трампа.
Предыстория:
- В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
- Спустя 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
- Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".
- Позже Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.