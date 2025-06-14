Британія перекидає винищувачі на Близький Схід

Велика Британія перекидає додаткові військові сили, зокрема винищувачі, на Близький Схід для надання підтримки в регіоні.

Джерело: заява прем’єр-міністра Кіра Стармера 14 червня під час перельоту на саміт "Групи семи" в Канаді, пише Reuters

Пряма мова Стармера: "Ми перекидаємо сили до регіону, включно з винищувачами, - це для забезпечення підтримки у разі непередбачуваних подій".

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Деталі: Британія вже має свої винищувачі на Близькому Сході у межах операцій проти загроз в Іраку та Сирії.

За словами речника британського прем'єра, підготовка до розгортання почалася ще в п’ятницю вранці, коли стало очевидно, що ситуація в регіоні погіршується.

Окрім того, з британських баз було відправлено додаткові літаки-заправники, а також буде перекинуто ще більше винищувачів, додали в уряді.

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