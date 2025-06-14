Британія перекидає винищувачі на Близький Схід
Велика Британія перекидає додаткові військові сили, зокрема винищувачі, на Близький Схід для надання підтримки в регіоні.
Джерело: заява прем’єр-міністра Кіра Стармера 14 червня під час перельоту на саміт "Групи семи" в Канаді, пише Reuters
Пряма мова Стармера: "Ми перекидаємо сили до регіону, включно з винищувачами, - це для забезпечення підтримки у разі непередбачуваних подій".
Деталі: Британія вже має свої винищувачі на Близькому Сході у межах операцій проти загроз в Іраку та Сирії.
За словами речника британського прем'єра, підготовка до розгортання почалася ще в п’ятницю вранці, коли стало очевидно, що ситуація в регіоні погіршується.
Окрім того, з британських баз було відправлено додаткові літаки-заправники, а також буде перекинуто ще більше винищувачів, додали в уряді.
Передісторія:
- 14 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран планував передати ядерну зброю терористичним угрупованням, які підтримує.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.