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Британія перекидає винищувачі на Близький Схід

Ольга КацімонСубота, 14 червня 2025, 21:13
Британія перекидає винищувачі на Близький Схід
Getty Images

Велика Британія перекидає додаткові військові сили, зокрема винищувачі, на Близький Схід для надання підтримки в регіоні.

Джерело: заява прем’єр-міністра Кіра Стармера 14 червня під час перельоту на саміт "Групи семи" в Канаді, пише Reuters

Пряма мова Стармера: "Ми перекидаємо сили до регіону, включно з винищувачами, - це для забезпечення підтримки у разі непередбачуваних подій".

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Деталі: Британія вже має свої винищувачі на Близькому Сході у межах операцій проти загроз в Іраку та Сирії.

За словами речника британського прем'єра, підготовка до розгортання почалася ще в п’ятницю вранці, коли стало очевидно, що ситуація в регіоні погіршується.

Окрім того, з британських баз було відправлено додаткові літаки-заправники, а також буде перекинуто ще більше винищувачів, додали в уряді.

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Передісторія:

  • 14 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран планував передати ядерну зброю терористичним угрупованням, які підтримує.
  • У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Велика БританіяавіаБлизький Схід
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