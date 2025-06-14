Британия перебрасывает истребители на Ближний Восток

Великобритания перебрасывает дополнительные военные силы, включая истребители, на Ближний Восток для оказания поддержки в регионе.

Источник: заявление премьер-министра Кира Стармера 14 июня во время перелёта на саммит "Группы семи" в Канаде, сообщает Reuters

Прямая речь Стармера: "Мы перебрасываем силы в регион, включая истребители - это для обеспечения поддержки в случае непредвиденных обстоятельств".

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Детали: Британия уже имеет свои истребители на Ближнем Востоке в рамках операций против угроз в Ираке и Сирии.

По словам представителя премьер-министра, подготовка к переброске началась ещё утром в пятницу, когда стало ясно, что ситуация в регионе ухудшается.

Кроме того, с британских баз были направлены дополнительные самолёты-заправщики, а также будет переброшено ещё больше истребителей, добавили в правительстве.

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