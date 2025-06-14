Британия перебрасывает истребители на Ближний Восток
Великобритания перебрасывает дополнительные военные силы, включая истребители, на Ближний Восток для оказания поддержки в регионе.
Источник: заявление премьер-министра Кира Стармера 14 июня во время перелёта на саммит "Группы семи" в Канаде, сообщает Reuters
Прямая речь Стармера: "Мы перебрасываем силы в регион, включая истребители - это для обеспечения поддержки в случае непредвиденных обстоятельств".
Детали: Британия уже имеет свои истребители на Ближнем Востоке в рамках операций против угроз в Ираке и Сирии.
По словам представителя премьер-министра, подготовка к переброске началась ещё утром в пятницу, когда стало ясно, что ситуация в регионе ухудшается.
Кроме того, с британских баз были направлены дополнительные самолёты-заправщики, а также будет переброшено ещё больше истребителей, добавили в правительстве.
Предыстория:
- 14 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие поддерживаемым им террористическим группировкам.
- В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.