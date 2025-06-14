Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия перебрасывает истребители на Ближний Восток

Ольга КацимонСуббота, 14 июня 2025, 21:13
Британия перебрасывает истребители на Ближний Восток
Getty Images

Великобритания перебрасывает дополнительные военные силы, включая истребители, на Ближний Восток для оказания поддержки в регионе.

Источник: заявление премьер-министра Кира Стармера 14 июня во время перелёта на саммит "Группы семи" в Канаде, сообщает Reuters

Прямая речь Стармера: "Мы перебрасываем силы в регион, включая истребители - это для обеспечения поддержки в случае непредвиденных обстоятельств".

Реклама:

Детали: Британия уже имеет свои истребители на Ближнем Востоке в рамках операций против угроз в Ираке и Сирии.

По словам представителя премьер-министра, подготовка к переброске началась ещё утром в пятницу, когда стало ясно, что ситуация в регионе ухудшается.

Кроме того, с британских баз были направлены дополнительные самолёты-заправщики, а также будет переброшено ещё больше истребителей, добавили в правительстве.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 14 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие поддерживаемым им террористическим группировкам.
  • В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

ВеликобританияавиаБлижний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США
видеоВ результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены
Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ
ВидеоДесятки тысяч американцев вышли на акции протеста против политики Трампа
Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов
Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области
Все новости...
Великобритания
Британские истребители перехватили российский самолет-шпион над Балтией
Призываем немедленно снизить напряжение – премьер Британии отреагировал на удары Израиля по Ирану
Борьба Mercedes против Ferrari, McLaren в своей лиге: анонс Гран-при Канады в Формуле-1
Последние новости
10:00
ПС: Россия атаковала почти 200 ракетами и дронами - сбиты, в частности, два "Кинжала"
09:56
видеоКамбосос был нокаутирован ударом в корпус: Хитчинс уверенно разобрался с бывшим соперником Ломаченко
09:35
Протесты против Трампа: организаторы говорят о "миллионах участников"
09:11
РФ массированно ударила по Кременчугу, есть попадания
08:45
фотоПентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США
08:27
РФ убила еще одного человека и трех ранила на Херсонщине и Донетчине
08:21
текст"Бросали деньги направо и налево". Как в 1919-1922 годах коррупция уничтожала украинскую государственность
07:59
формула-1Британец Расселл на Mercedes второй год подряд выиграл квалификацию Гран-при Канады
07:56
Израиль призывает США вступить в войну против Ирана для уничтожения его ядерной программы – Axios
07:35
Россия потеряла еще 1170 военных в войне против Украины – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: