Десятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа

У суботу, 14 червня, десятки тисяч американців взяли участь у масштабних акціях протесту в різних містах США проти політики президента Дональда Трампа.

Джерело: агентство Reuters

Деталі: Загалом заплановано 2000 демонстрацій про всій країні – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

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Протести відбуваються в день 79-го дня народження Дональда Трампа та військового параду у Вашингтоні з нагоди 250-річчя Армії США.

Мітинги відбуваються під гаслом "Ніяких королів" як нагадування, що в американській демократії ніхто не стоїть над законом.

Як пише видання, у Вашингтоні заплановано завершення протестів великим мітингом навпроти Білого дому. Трамп закликав не протестувати під час параду, заявивши, що "протестувальників зустрінуть із серйозною силою".

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Activists demonstrated against Donald Trump near his Mar-a-Lago residence as part of nationwide protests against his administration, as the president oversees a historic military parade on the US Army's 250th anniversary pic.twitter.com/yR3gEm4MdC — Reuters (@Reuters) June 14, 2025

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