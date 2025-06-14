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Десятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа

Ольга КацімонСубота, 14 червня 2025, 22:08
Десятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Протести у США/АР

У суботу, 14 червня, десятки тисяч американців взяли участь у масштабних акціях протесту в різних містах США проти політики президента Дональда Трампа.

Джерело: агентство Reuters

Деталі: Загалом заплановано 2000 демонстрацій про всій країні – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

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Протести відбуваються в день 79-го дня народження Дональда Трампа та військового параду у Вашингтоні з нагоди 250-річчя Армії США.

Мітинги відбуваються під гаслом "Ніяких королів" як нагадування, що в американській демократії ніхто не стоїть над законом.

Як пише видання, у Вашингтоні заплановано завершення протестів великим мітингом навпроти Білого дому. Трамп закликав не протестувати під час параду, заявивши, що "протестувальників зустрінуть із серйозною силою".

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Передісторія:

  • Після імміграційних рейдів, які ініціював Дональд Трамп, у США почалися протести у Лос-Анджелесі. 
  • 8 червня війська Національної гвардії США прибули до Лос-Анджелеса за наказом Трампа. Це загострило протистояння з керівництвом Каліфорнії, яке стверджує, що розгортання федеральних військ є політично мотивованим і непотрібним. 

СШАТрампмітинги
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