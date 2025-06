Десятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа

У суботу, 14 червня, десятки тисяч американців взяли участь у масштабних акціях протесту в різних містах США проти політики президента Дональда Трампа.

Джерело: агентство Reuters

Деталі: Загалом заплановано 2000 демонстрацій про всій країні – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Протести відбуваються в день 79-го дня народження Дональда Трампа та військового параду у Вашингтоні з нагоди 250-річчя Армії США.

Мітинги відбуваються під гаслом "Ніяких королів" як нагадування, що в американській демократії ніхто не стоїть над законом.

Як пише видання, у Вашингтоні заплановано завершення протестів великим мітингом навпроти Білого дому. Трамп закликав не протестувати під час параду, заявивши, що "протестувальників зустрінуть із серйозною силою".

