Десятки тысяч американцев вышли на акции протеста против политики Трампа

В субботу, 14 июня, десятки тысяч американцев приняли участие в массовых акциях протеста в разных городах США против политики президента Дональда Трампа.

Детали: Всего по стране запланировано 2000 демонстраций - от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Протесты проходят в день 79-летия Дональда Трампа и военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия Армии США.

Митинги проходят под лозунгом "Никаких королей" как напоминание о том, что в американской демократии никто не стоит выше закона.

