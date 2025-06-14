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Десятки тысяч американцев вышли на акции протеста против политики Трампа

Ольга КацимонСуббота, 14 июня 2025, 22:08
Десятки тысяч американцев вышли на акции протеста против политики Трампа
Протести в США/АР

В субботу, 14 июня, десятки тысяч американцев приняли участие в массовых акциях протеста в разных городах США против политики президента Дональда Трампа.

Источник: агентство Reuters

Детали: Всего по стране запланировано 2000 демонстраций - от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

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Протесты проходят в день 79-летия Дональда Трампа и военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия Армии США.

Митинги проходят под лозунгом "Никаких королей" как напоминание о том, что в американской демократии никто не стоит выше закона.

Как пишет издание, в Вашингтоне запланировано завершение протестов крупным митингом напротив Белого дома. Трамп призвал не протестовать во время парада, заявив, что "протестующих встретят с серьёзной силой".

Предыстория:

  • После иммиграционных рейдов, инициированных Дональдом Трампом, в Лос-Анджелесе начались протесты.
  • 8 июня в Лос-Анджелес прибыли войска Национальной гвардии США по приказу Трампа. Это обострило противостояние с руководством Калифорнии, которое утверждает, что развертывание федеральных войск политически мотивировано и нецелесообразно.

СШАТрампмитинги
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