Трамп розповів про розмову з Путіним: Україну планують обговорити наступного тижня
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з правителем РФ Володимиром Путіним мало обговорювалася тема війни в Україні, але це обговорення планується на наступний тиждень.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social
Пряма мова: "Сьогодні вранці президент (правитель РФ – ред.) Путін зателефонував, щоб привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли.
Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно.
Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна (проти України – ред.) також повинна закінчитися".
Що передувало: Раніше в суботу помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.
За словами Ушакова, під час розмови Путін поінформував Трампа про виконання Стамбульських домовленостей з Україною, досягнутих у Туреччині 2 червня. За словами Путіна, Росія готова продовжити переговори з українською стороною.