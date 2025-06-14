Трамп розповів про розмову з Путіним: Україну планують обговорити наступного тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з правителем РФ Володимиром Путіним мало обговорювалася тема війни в Україні, але це обговорення планується на наступний тиждень.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Сьогодні вранці президент (правитель РФ – ред.) Путін зателефонував, щоб привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли.

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Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно.

Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна (проти України – ред.) також повинна закінчитися".

Що передувало: Раніше в суботу помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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За словами Ушакова, під час розмови Путін поінформував Трампа про виконання Стамбульських домовленостей з Україною, досягнутих у Туреччині 2 червня. За словами Путіна, Росія готова продовжити переговори з українською стороною.