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Трамп рассказал о разговоре с Путиным: Украину планируют обсудить на следующей неделе

Катерина ТищенкоСуббота, 14 июня 2025, 22:14
Трамп рассказал о разговоре с Путиным: Украину планируют обсудить на следующей неделе
Дональд Трамп, фото AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с правителем РФ Владимиром Путиным мало обсуждалась тема войны в Украине, но это обсуждение планируется на следующую неделю.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

 

Прямая речь: "Сегодня утром президент (правитель РФ – ред.) Путин позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали.

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Гораздо меньше времени было посвящено России и Украине, но это будет на следующей неделе. Он осуществляет запланированный обмен пленными – большое количество пленных с обеих сторон обменивается немедленно.

Разговор длился примерно 1 час. Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война (против Украины – ред.) также должна закончиться".

Что предшествовало: Ранее в субботу помощник правителя РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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По словам Ушакова, в ходе разговора Путин проинформировал Трампа об исполнении Стамбульских договоренностей с Украиной, достигнутых в Турции 2 июня. По словам Путина, Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной.

ТрампПутин
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