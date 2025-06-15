Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб
Неділя, 15 червня 2025, 07:35
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 170 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 003 860 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 1 003 860 (+1 170) осіб,
- бойових броньованих машин ‒ 22 804 (+6) од,
- артилерійських систем – 29 190 (+33) од,
- РСЗВ – 1 418 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1 186 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 709 (+123) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 017 (+89) од,
- спеціальної техніки ‒ 3915 (+1).
Дані уточнюються.