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Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 15 червня 2025, 07:35
Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 170 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 003 860 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 1 003 860 (+1 170) осіб,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 804 (+6) од,
  • артилерійських систем – 29 190 (+33) од,
  • РСЗВ – 1 418 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1 186 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 709 (+123) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 017 (+89) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3915 (+1).

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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