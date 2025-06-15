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Россия потеряла еще 1170 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 07:35
Россия потеряла еще 1170 военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 170 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 003 860 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 1 003 860 (+1 170) человек,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 804 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 29 190 (+33) ед,
  • РСЗО – 1 418 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 186 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 709 (+123) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 017 (+89) ед,
  • специальной техники – 3915 (+1)

Данные уточняются.

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