Россия потеряла еще 1170 военных в войне против Украины – Генштаб
Воскресенье, 15 июня 2025, 07:35
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 170 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 003 860 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 1 003 860 (+1 170) человек,
- боевых бронированных машин ‒ 22 804 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 29 190 (+33) ед,
- РСЗО – 1 418 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 186 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 709 (+123) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 017 (+89) ед,
- специальной техники – 3915 (+1)
Данные уточняются.