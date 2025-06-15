Зеленський: У червні РФ вже запустила майже 6 тисяч дронів, КАБів та ракет
Неділя, 15 червня 2025, 13:40
За червень Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів, звітує президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Цієї ночі наші воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Дякую всім, хто захищає наше небо. Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: "кинджали", балістичні та крилаті. Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч.
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Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів".
Деталі: Президент зазначає, що важливим було б посилення санкцій проти Росії, зокрема, проти банків та фінансового сектору.