Зеленский: В июне РФ уже запустила почти 6 тысяч дронов, КАБов и ракет

За июнь Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов, отчитывается президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Этой ночью наши воины ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. Спасибо всем, кто защищает наше небо. Всего было 183 ударных дронов и 11 ракет различных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар - по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь.

Реклама:

Уже четвертый год Москва это делает и постоянно наращивает количество ударов".

Детали: Президент отмечает, что важным было бы усиление санкций против России, в частности, против банков и финансового сектора.