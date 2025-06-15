Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: В июне РФ уже запустила почти 6 тысяч дронов, КАБов и ракет

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 июня 2025, 13:40
Зеленский: В июне РФ уже запустила почти 6 тысяч дронов, КАБов и ракет
атакованный кременчук 15 июня, фото: ГСЧС

За июнь Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов, отчитывается президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Этой ночью наши воины ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. Спасибо всем, кто защищает наше небо. Всего было 183 ударных дронов и 11 ракет различных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар - по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь.

Реклама:

Уже четвертый год Москва это делает и постоянно наращивает количество ударов".

Детали: Президент отмечает, что важным было бы усиление санкций против России, в частности, против банков и финансового сектора.

ракетный ударбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено от 4:52Иран нанес ракетный удар по Израилю: трое погибших
Макрон отверг идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном
Израиль заявил о завершении ударов по производству оружия в Иране, но и сам подвергся атаке
Зеленский: РФ планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации
В результате ударов Ирана по Израилю погибли 5 украинцев, из них трое детей – МИД
Саудовская Аравия казнила журналиста после 7 лет заключения
Все новости...
ракетный удар
ПС: Россия атаковала почти 200 ракетами и дронами - сбиты, в частности, два "Кинжала"
ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране
СМИ: Штаты помогали Израилю сбивать иранские ракеты
Последние новости
08:38
Посол США в Израиле сообщил о повреждении посольства в Тель-Авиве от удара Ирана
08:37
На фронте 175 столкновений с врагом, больше всего на Покровском направлении – Генштаб
08:29
текстМесто назначения: "Распределители". Что такое сборные пункты ТЦК и как они работают
08:25
Оккупанты атаковали Украину 138-ю БпЛА, 125 из них удалось обезвредить, но есть и 10 попаданий
08:10
Россияне повредили промышленное предприятие на Никопольщине 
07:53
Российская атака: В Черкасской области повреждены жилые дома, часть села без света
07:44
фото В Британии главой разведки MI6 впервые в истории назначили женщину
07:28
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 200 оккупантов
07:15
Макрон призвал Трампа использовать свое влияние для разрядки в Украине и Иране
06:42
Путин пытается отвлечь внимание от войны в Украине – ISW
Все новости...
Реклама:
Реклама: