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Наступні обміни тілами відбуватимуться автотранспортом, а не залізницею – СБУ

Роман ПетренкоНеділя, 15 червня 2025, 15:51
Наступні обміни тілами відбуватимуться автотранспортом, а не залізницею – СБУ
фото: СБУ

15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці, наступні відбуватимуться з використанням автотранспорту.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба пояснює таку зміну тим, що так було домовлено у Стамбулі. Більше подробиць не надається.

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Використання залізниці дозволяло доставити тіла полеглих захисників України у прискореному режимі.

Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту.

СБУ також повідомляє, що у нинішніх заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Дослівно: "Вони високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України.

За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів".

Нагадаємо: У неділю відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі, в Україну повернуто ще 1200 тіл.

14 червня було також повернуто 1200 тіл.

обмінвтрати у війні
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