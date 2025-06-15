Наступні обміни тілами відбуватимуться автотранспортом, а не залізницею – СБУ
15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці, наступні відбуватимуться з використанням автотранспорту.
Джерело: СБУ
Деталі: Спецслужба пояснює таку зміну тим, що так було домовлено у Стамбулі. Більше подробиць не надається.
Використання залізниці дозволяло доставити тіла полеглих захисників України у прискореному режимі.
Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту.
СБУ також повідомляє, що у нинішніх заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Дослівно: "Вони високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України.
За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів".
Нагадаємо: У неділю відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі, в Україну повернуто ще 1200 тіл.
14 червня було також повернуто 1200 тіл.