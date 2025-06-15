Следующие обмены телами будут проходить автотранспортом, а не по железной дороге - СБУ

15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, который предусматривал использование железной дороги, следующие будут проходить с использованием автотранспорта.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба объясняет такое изменение тем, что так было договорено в Стамбуле. Больше подробностей не предоставляется.

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Использование железной дороги позволяло доставить тела павших защитников Украины в ускоренном режиме.

Следующие этапы репатриации будут происходить с использованием автотранспорта.

СБУ также сообщает, что в нынешних мероприятиях принимали участие представители Международного Комитета Красного Креста.

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Дословно: "Они высоко оценили организацию репатриации павших защитников Украины.

По их словам, репатриация состоялась на самом высоком уровне, с соблюдением всех предусмотренных международных практик и с достойным уважением к погибшим воинам".

Напомним: В воскресенье состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле, в Украину возвращено еще 1200 тел.

14 июня было также возвращено 1200 тел.