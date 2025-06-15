Росіяни в неділю поранили вже 7 людей на Херсонщині

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини 15 червня четверо людей дістали травм у селищі Комишани, ще троє – в Антонівці.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, протягом 15 червня 2025 року армія РФ атакувала населені пункти Херсонської області за допомогою дронів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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Станом на 18:30 відомо про сімох постраждалих цивільних внаслідок російських обстрілів. Четверо людей дістали травм у селищі Комишани, ще троє – в Антонівці.

Також пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури".