Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни в неділю поранили вже 7 людей на Херсонщині

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 18:56
Росіяни в неділю поранили вже 7 людей на Херсонщині
ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини 15 червня четверо людей дістали травм у селищі Комишани, ще троє – в Антонівці.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, протягом 15 червня 2025 року армія РФ атакувала населені пункти Херсонської області за допомогою дронів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

Станом на 18:30 відомо про сімох постраждалих цивільних внаслідок російських обстрілів. Четверо людей дістали травм у селищі Комишани, ще троє – в Антонівці.

Також пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури".

Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: На фронті відбулось 136 бойових зіткнень
відеоІзраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру
Зеленський в Австрії підняв питання українських олігархів-втікачів та їхніх активів
"Процедура буде болючою": лікар розповів, як з тіла військового видалятимуть напис "Слава России"
ОновленоЗеленський розпочав візит до Австрії
ЄС не знижуватиме стелю ціни на російську нафту через відсутність підтримки G7 – джерела
Усі новини...
Херсонська область
Армія Росії вбила дроном чоловіка на Херсонщині
На Херсонщині поранені ще 5 цивільних
Через атаку РФ померла 11 річна дитина на Херсонщині
Останні новини
23:37
БЕБ викрило схему на 50 мільйонів у Полтаваобленерго – троє керівників під підозрою
23:30
У покоління X та міленіалів все частіше діагностують рак апендикса
23:28
Генштаб: На фронті відбулось 136 бойових зіткнень
23:02
Зеленський розповів про зустріч з канцлером Австрії у Відні
22:54
футзалКиївський п’єдестал: головне про вирішальні матчі фіналу та бронзової серії плейоф Екстра-ліги
22:34
Хотів зробити фото: в Італії турист зламав вкритий кристалами стілець, натхненний картиною ван Гога
22:32
Один із найбільших хімзаводів ВПК Росії зупинив роботу після удару дронів
22:29
На саміті Альянсу в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
22:15
У Ізраїлі пояснили удар по телеканалу в Ірані: Це був центр зв’язку
22:02
фото"Уявіть: тюлень – це тварина, більша за корову". Пригоди українського полярника в Антарктиді
Усі новини...
Реклама:
Реклама: