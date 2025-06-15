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Россияне в воскресенье ранили уже 7 человек в Херсонской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 18:56
Россияне в воскресенье ранили уже 7 человек в Херсонской области
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В результате российских обстрелов Херсонской области 15 июня четыре человека получили травмы в поселке Комышаны, еще трое – в Антоновке.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, в течение 15 июня 2025 года армия РФ атаковала населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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По состоянию на 18:30 известно о семи пострадавших гражданских в результате российских обстрелов. Четверо человек получили травмы в поселке Комышаны, еще трое – в Антоновке.

Также повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры".

Херсонская областьвойна
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