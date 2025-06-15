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У Генштабі підтвердили удар по місцю виробництва ударних БпЛА в Єлабузі

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 19:47
У Генштабі підтвердили удар по місцю виробництва ударних БпЛА в Єлабузі
дим після удару по Єлабузі, скріншот відео з соцмереж

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку на потужності з виробництва ворожих ударних БпЛА у Єлабузі в російському Татарстані.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення ударних безпілотних літальних апаратів, 15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора.

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Ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі, республіка Татарстан, РФ. Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі".

Деталі: У Генштаби підтвердили, що засоби ураження "досягли району цілі". Результати уточнюються.

Що передувало: Раніше в неділю глава російської республіки Татарстан Рустам Мінніханов заявив про атаку українських безпілотників по Єлабузькому району, в якому росіяни налагодили виробництво ударних БпЛА.

ГенштаббезпілотникиРосія
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