У Татарстані заявили про атаку БпЛА на Єлабугу, де виробляють "Шахеди"
Глава російської республіки Татарстан Рустам Мінніханов заявив про атаку українських безпілотників по Єлабузькому району, в якому росіяни налагодили виробництво ударних БпЛА.
Джерело: Мінніханов у Telegram, "Медуза", соцмережі
Деталі: За словами глави Татарстану, під час ліквідації БпЛА уламки апарата впали на будівлю КПП автомобільного заводу в Єлабузькому районі, на місці виникла пожежа, яку вже загасили.
Мінніханов заявив, що в результаті загинув робітник, загалом постраждали 13 осіб.
Як пише "Медуза", в соцмережах з'явився відеозапис пожежі, що сталася на території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані. Судячи з запису, пожежа сталася в районі корпусів автозаводів Aurus і "Соллерс".
"Астра" зазначає, що в місцевих чатах працівники економічної зони "Алабуга" в Татарстані повідомляють про евакуацію. На одному з відео, ймовірно, знятому в районі Єлабуги, видно густий дим на автомобільній парковці.
В Єлабузі розташований російський військовий завод з виробництва ударних безпілотників типу "Шахед", побудований у 2023 році в особливій економічній зоні "Алабуга".
Передісторія:
- З квітня 2024 року особливу економічну зону "Алабуга" дрони атакували неодноразово.
- Остання атака була у квітні цього року.
- У ніч на 10 червня російська влада заявила про масовану атаку дронів – вибухи чули в Нижньокамську та Єлабузі, де збирають БпЛА типу "Шахед".
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