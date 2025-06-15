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У Татарстані заявили про атаку БпЛА на Єлабугу, де виробляють "Шахеди"

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 16:20
У Татарстані заявили про атаку БпЛА на Єлабугу, де виробляють Шахеди
заявлено як наслідки атаки БпЛА в Єлабузі, фото з соцмереж

Глава російської республіки Татарстан Рустам Мінніханов заявив про атаку українських безпілотників по Єлабузькому району, в якому росіяни налагодили виробництво ударних БпЛА.

Джерело: Мінніханов у Telegram, "Медуза", соцмережі

Деталі: За словами глави Татарстану, під час ліквідації БпЛА уламки апарата впали на будівлю КПП автомобільного заводу в Єлабузькому районі, на місці виникла пожежа, яку вже загасили.

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Мінніханов заявив, що в результаті загинув робітник, загалом постраждали 13 осіб.

Як пише "Медуза", в соцмережах з'явився відеозапис пожежі, що сталася на території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані. Судячи з запису, пожежа сталася в районі корпусів автозаводів Aurus і "Соллерс".

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"Астра" зазначає, що в місцевих чатах працівники економічної зони "Алабуга" в Татарстані повідомляють про евакуацію. На одному з відео, ймовірно, знятому в районі Єлабуги, видно густий дим на автомобільній парковці.

В Єлабузі розташований російський військовий завод з виробництва ударних безпілотників типу "Шахед", побудований у 2023 році в особливій економічній зоні "Алабуга". 

Передісторія: 

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Росіябезпілотники
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