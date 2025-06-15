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В Генштабе подтвердили удар по месту производства ударных БпЛА в Елабуге

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 19:47
В Генштабе подтвердили удар по месту производства ударных БпЛА в Елабуге
дым после удара по Елабуге, скриншот видео из соцсетей

Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку на мощности по производству вражеских ударных БпЛА в Елабуге в российском Татарстане.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "В рамках снижения способностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов, 15 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.

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Целью были мощности по производству БпЛА в Елабуге, республика Татарстан, РФ. Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре".

Детали: В Генштабе подтвердили, что средства поражения "достигли района цели". Результаты уточняются.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье глава российской республики Татарстан Рустам Минниханов заявил об атаке украинских беспилотников по Елабужскому району, в котором россияне наладили производство ударных БпЛА.

ГенштаббеспилотникиРосcия
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