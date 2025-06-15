Нетаньягу заявив, що Іран намагався вбити його ракетою

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран здійснив спробу замаху на нього, випустивши ракету "просто у вікно його спальні".

Джерело: інтерв’ю Біньяміна Нетаньягу Fox News

Пряма мова Нетаньягу: "Вони випустили ракету просто у моє вікно спальні".

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Деталі: Він також додав, що Іран розглядає Ізраїль та США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над Близьким Сходом.

Пряма мова Нетаньягу: "Ізраїль давно є для них головною перепоною. Ще одна перешкода для них - це президент Трамп. Я вам скажу: вони сприймають президента Трампа як величезну загрозу. Вони вважають Ізраїль дуже серйозною перепоною, і прагнуть знищити нас обох".

Також Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала главу розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані – Мохаммада Каземі та його заступника Хасана Мохагега.

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Пряма мова Нетаньягу: "Кілька хвилин тому я можу вам сказати, що ми дістали їхнього головного офіцера розвідки і його заступника в Тегерані".

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