Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить его ракетой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран предпринял покушение на него, выпустив ракету "прямо в окно его спальни".

Источник: интервью Биньямина Нетаньяху Fox News

Прямая речь Нетаньяху: "Они запустили ракету прямо в окно моей спальни".

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Детали: Он также добавил, что Иран рассматривает Израиль и США как главные препятствия на пути к установлению контроля над Ближним Востоком.

Прямая речь Нетаньяху: "Израиль давно является для них основным препятствием. Ещё одно препятствие для них - это президент Трамп. Я вам скажу: они воспринимают президента Трампа как огромную угрозу. Они считают Израиль очень серьёзной преградой и стремятся уничтожить нас обоих".

Также Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля ликвидировала главу разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране – Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохагега.

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Прямая речь Нетаньяху: "Несколько минут назад я могу вам сказать, что мы достали их главного офицера разведки и его заместителя в Тегеране".

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