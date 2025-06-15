Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю загинули 5 українців, з них троє дітей – МЗС

руйнування в місті Бат-Ям в Ізраїлі 15 червня, фото: AFP via Getty Images

Внаслідок іранських ударів по Ізраїлю, за попередніми даними, загинули п’ятеро українських громадян, серед яких – троє дітей.

Джерело: МЗС України у коментарі Радіо Свобода

Дослівно: "За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю і влучання ракети у житловий будинок у місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

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Особи загиблих наразі встановлюються. Українські дипломати й консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації й організації процедури репатріації тіл загиблих".

Що передувало: 15 червня посольство України в Ізраїлі після атаки Ірану на цю країну висловило сподівання, що західний світ об'єднається і вирішить покласти край терористичній політиці "осі зла".

Передісторія: