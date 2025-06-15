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ДТП у Франції: українському водієві висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві

Ольга КацімонНеділя, 15 червня 2025, 22:42
ДТП у Франції: українському водієві висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві
Фото з відкритих джерел

Один із двох українських водіїв автобуса, що перекинувся увечері 13 червня у французькому департаменті Сарта, отримав офіційне обвинувачення у ненавмисному вбивстві та заподіянні травм.

Джерело: Le Figaro з посиланням на заяву прокурора Парижа Лору Бекко в неділю, 15 червня

Деталі: За даними прокуратури Парижа, аварія сталася на автомагістралі A81 поблизу міста Дегре. У салоні перебували 58 людей, переважно українські підлітки віком 15–17 років, які поверталися з навчального обміну у французькому місті Плоермель до Кіцманя Чернівецької області, звідки родом.

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Унаслідок ДТП загинули четверо дорослих, ще понад 50 людей дістали травми і поранення — дев’ятеро зазнали важких травм, 18 – у стані середньої тяжкості, 29 – отримали легкі ушкодження. Стан постраждалих, за даними на 15 червня, стабілізувався, загрози життю немає.

 

Прокуратура повідомила, що тестування на алкоголь і наркотики обох українських водіїв дало негативний результат. Водія, який перебував за кермом під час аварії, помістили під судовий нагляд, йому заборонено керувати будь-яким транспортом. Другого водія відпустили без обвинувачень.

Розслідування веде паризький відділ з розслідування колективних аварій.

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Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський увечері 13 червня повідомив, що серед чотирьох загиблих у ДТП у Франції – троє громадян України.
  • Відомо, що в ДТП у Франції троє жінок і один чоловік загинули. Крім чотирьох загиблих, дев'ятеро осіб отримали серйозні травми.

ФранціяДТП
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