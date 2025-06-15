ДТП во Франции: украинскому водителю предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Один из двух украинских водителей автобуса, который перевернулся вечером 13 июня во французском департаменте Сарта, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве и причинении травм.

Источник: Le Figaro со ссылкой на заявление прокурора Парижа Лору Бекко в воскресенье, 15 июня

Детали: По данным парижской прокуратуры, авария произошла на автомагистрали A81 недалеко от города Дегре. В салоне находились 58 человек, преимущественно украинские подростки в возрасте 15–17 лет, которые возвращались с учебного обмена в французском городе Плоэрмель в Кицмань Черновицкой области, откуда они родом.

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В результате ДТП погибли четверо взрослых, ещё более 50 человек получили травмы - девять человек получили тяжёлые травмы, 18 - в состоянии средней тяжести, 29 - получили лёгкие повреждения. На 15 июня состояние пострадавших стабилизировалось, угрозы жизни нет.

Прокуратура сообщила, что тесты на алкоголь и наркотики у обоих украинских водителей дали отрицательный результат. Водитель, находившийся за рулём во время аварии, был помещён под судебный надзор, ему запрещено управлять любым транспортным средством. Второго водителя отпустили без предъявления обвинений.

Расследование ведёт парижский отдел по расследованию коллективных аварий.

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