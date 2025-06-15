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Зеленський: Удар РФ по енергетиці в Кременчуку – плювок у намагання зупинити війну

Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 22:44
Зеленський: Удар РФ по енергетиці в Кременчуку – плювок у намагання зупинити війну
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав удар Росії по енергетичній інфраструктурі в Кременчуку на Полтавщині плювком в усі намагання міжнародної спільноти зупинити війну.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський зазначив, що по Кременчуку росіяни завдали комбінованого удару саме проти енергетичної інфраструктури.

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Пряма мова: "Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні та аеробалістичні. Також були і дрони – іранські "Шахеди", щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури.

І це – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані".

Деталі: Зеленський додав, що війна "давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на російські маніпуляції та брехню".

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Що передувало: У ніч на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області. Під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

ЗеленськийПолтавська областьенергетика
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