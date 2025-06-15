Зеленский: Удар РФ по энергетике в Кременчуге – плевок в попытки остановить войну

Президент Владимир Зеленский назвал удар России по энергетической инфраструктуре в Кременчуге Полтавской области плевком во все попытки международного сообщества остановить войну.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что по Кременчугу россияне нанесли комбинированный удар именно по энергетической инфраструктуре.

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Прямая речь: "Россияне применили в этом ударе различные типы ракет: крылатые, баллистические и аэробаллистические. Также были и дроны – иранские "Шахеды", чтобы осложнить защиту для нашей ПВО. Значительную часть ракет и дронов удалось сбить. Люди не пострадали. Но, к сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры.

И это – российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране".

Детали: Зеленский добавил, что война "давно уже могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не поддавался на российские манипуляции и ложь".

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Что предшествовало: В ночь на 15 июня враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области. Под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.