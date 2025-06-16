На Київщині через ворожу атаку БпЛА є поранений та пошкодження

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками в Київській області чоловік отримав поранення, пошкоджені будинок і господарчі споруди.

Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram

Деталі: У ніч проти 16 червня Калашник повідомив, що внаслідок ворожої атаки дронами населених пунктів Київщини поранень зазнав 60-річний чоловік. У нього – різані рани руки та обличчя.

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Крім того, пошкоджень зазнали приватний будинок і господарчі споруди.