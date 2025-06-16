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В Киевской области в результате вражеской атаки БпЛА есть раненый и повреждения

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 июня 2025, 01:46
В Киевской области в результате вражеской атаки БпЛА есть раненый и повреждения
фото: Telegram Калашника

В результате вражеской атаки беспилотниками в Киевской области мужчина получил ранения, повреждены дом и хозяйственные постройки.

Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram

Детали: В ночь на 16 июня Калашник сообщил, что в результате вражеской атаки дронами населенных пунктов Киевской области ранения получил 60-летний мужчина. У него – резаные раны руки и лица.

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Кроме того, повреждения получили частный дом и хозяйственные постройки.

Киевская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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