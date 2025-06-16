Російська атака: На Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла
Понеділок, 16 червня 2025, 07:53
Уламки збитих повітряних цілей пошкодили житлові будинки, гараж та газову трубу у Черкаському районі Черкаської області, частина одного з сіл залишилась без електропостачання.
Джерело: начальник ОВА Ігор Табурець в Telegram
Пряма мова Табурця: "У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір'ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували.
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За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають".
Деталі: За словами начальника ОВА, над областю сили ППО збили 18 російських БпЛА.
"Минулось без травмованих. Це найголовніше", – підсумував Табурець.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 червня поблизу Черкас, в Сумах і на Хмельниччині пролунали вибухи.