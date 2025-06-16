Российская атака: В Черкасской области повреждены жилые дома, часть села без света

Обломки сбитых воздушных целей повредили жилые дома, гараж и газовую трубу в Черкасском районе Черкасской области, часть одного из сел осталась без электроснабжения.

Источник: начальник ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "В Черкасском районе обломками дрона задело газовую трубу низкого давления. Из-за этого во дворе возник пожар. Его оперативно ликвидировали.

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По предварительным данным, повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж. Также село частично обесточено. Восстановительные работы продолжаются".

Детали: По словам начальника ОВА, над областью силы ПВО сбили 18 российских БпЛА.

"Обошлось без травмированных. Это самое главное", – подытожил Табурец.

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