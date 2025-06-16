Российская атака: В Черкасской области повреждены жилые дома, часть села без света
Понедельник, 16 июня 2025, 07:53
Обломки сбитых воздушных целей повредили жилые дома, гараж и газовую трубу в Черкасском районе Черкасской области, часть одного из сел осталась без электроснабжения.
Источник: начальник ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь Табурца: "В Черкасском районе обломками дрона задело газовую трубу низкого давления. Из-за этого во дворе возник пожар. Его оперативно ликвидировали.
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По предварительным данным, повреждены четыре дома и разрушен деревянный гараж. Также село частично обесточено. Восстановительные работы продолжаются".
Детали: По словам начальника ОВА, над областью силы ПВО сбили 18 российских БпЛА.
"Обошлось без травмированных. Это самое главное", – подытожил Табурец.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июня вблизи Черкасс, в Сумах и в Хмельницкой области прогремели взрывы.