Росіяни пошкодили промислове підприємство на Нікопольщині
Понеділок, 16 червня 2025, 08:10
Внаслідок ворожої атаки по Нікопольській громаді на Дніпропетровщині було пошкоджено промислове підприємство.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук в Telegram
Пряма мова Лисака: "Ворог обстрілював з артилерії та застосував FPV-дрони. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади.
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Пошкоджене промислове підприємство. Загиблих та поранених немає".
Деталі: За словами очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, росіяни атакувати Нікопольщину з вечора до ранку.
Передісторія:
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