Россияне повредили промышленное предприятие на Никопольщине 

В результате вражеской атаки по Никопольской общине на Днепропетровщине было повреждено промышленное предприятие.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "Враг обстреливал из артиллерии и применил FPV-дроны. Атаковал Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую общины. Повреждено промышленное предприятие. Погибших и раненых нет".

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Детали: По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, россияне атаковали Никопольщину с вечера до утра.

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