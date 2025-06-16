Россияне повредили промышленное предприятие на Никопольщине
Понедельник, 16 июня 2025, 08:10
В результате вражеской атаки по Никопольской общине на Днепропетровщине было повреждено промышленное предприятие.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь Лысака: "Враг обстреливал из артиллерии и применил FPV-дроны. Атаковал Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую общины. Повреждено промышленное предприятие. Погибших и раненых нет".
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Детали: По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, россияне атаковали Никопольщину с вечера до утра.
Предыстория:
- Недавно россияне запускали маленькие ДРГ в Днепропетровской области с целью создания информационной волны о продвижении.