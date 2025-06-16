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Зеленський вніс до Ради кандидатуру генпрокурора

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 червня 2025, 11:14
Зеленський вніс до Ради кандидатуру генпрокурора
Руслан Кравченко. фото Київської ОВА

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram

Пряма мова Стефанчука: "Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду генерального прокурора".

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Деталі: За словами спікера, Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Арахамія повідомляє, що 17 червня відбудеться засідання фракції СН, в ході якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора.

Що передувало: Подання на генпрокурора не вносилося більше пів року, з моменту, коли в жовтні 2024-го Рада проголосувала за відставку Андрія Костіна. Цей час його обов'язки виконував першій заступник Олексій Хоменко.

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Довідково: 35-річний Руслан Кравченко  є уродженцем Сєвєродонецька Луганської області. З 2024 року обіймав посаду керівника Державної податкової служби.

Був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 до 2024). Очолював Бучанську окружну прокуратуру з 2021 року.

Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім – брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).

Кравченко був прокурором у справі, де Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Під час співбесіди на посаду керівника НАБУ до Кравченка були питання щодо нерухомості, заощаджень та політичного бекграунду його родичів.

Офіс генпрокурораЗеленський
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