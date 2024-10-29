Нардепи проголосували за відставку Костіна

Верховна Рада дала згоду на звільнення з посади генерального прокурора Андрія Костіна.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" проголосували 255 нардепів.

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про надання згоди на звільнення главою держави Костіна з посади генпрокурора 28 жовтня.

Костін заявив, що подає у відставку після засідання РНБО 22 жовтня. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.

За даними УП, в Офісі президента ще не визначились із наступником Костіна (шукають "чистого і незашквареного" кандидата), виконувати ці обов'язки буде його перший заступник Олексій Хоменко.