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Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 июня 2025, 11:14
Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора
Руслан Кравченко. фото Киевской ОВА

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь Стефанчука: "В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора".

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Детали: По словам спикера, Верховная Рада рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Арахамия сообщает, что 17 июня состоится заседание фракции СН, в ходе которого будет представлена кандидатура генерального прокурора.

Что предшествовало: Представление на генпрокурора не вносилось более полугода, с момента, когда в октябре 2024-го Рада проголосовала за отставку Андрея Костина. Это время его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.

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Справка: 35-летний Руслан Кравченко является уроженцем Северодонецка Луганской области. С 2024 года занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

Был главой Киевской областной военной администрации (с 2023 до 2024). Возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с 2021 года.

Ранее работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса. В 2019-2020 годах он подавался на должность прокурора САП, затем - участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).

Кравченко был прокурором по делу, где Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

Во время собеседования на должность руководителя НАБУ к Кравченко были вопросы относительно недвижимости, сбережений и политического бэкграунда его родственников.

Офис генпрокурораЗеленский
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