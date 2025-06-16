Генерал-майор Ніколюк замінив Тарнавського на посаді командувача ОТУ "Донецьк"

Бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командував оперативно-тактичним угрупованням військ "Донецьк", до якого входить низка найважчих ділянок фронту на Донеччині, зокрема Покровськ, пішов з посади. Новим командувачем "Донецька" став начальник штабу цього ОТУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

Джерело: два поінформовані співрозмовники "Української правди" у Силах оборони

Деталі: Заміна командувача ОТУ "Донецьк" відбулася кілька днів тому. За даними УП, з ініціативи самого Тарнавського – він мав проблеми зі здоровʼям.

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На його місце призначили Віктора Ніколюка, який уже кілька місяців був начальником штабу в цьому ж ОТУ і, за даними УП, непогано обізнаний з обстановкою.

Як припускає один зі співрозмовників УП, Ніколюк, імовірно, замінить Тарнавського і на посаді командувача 9-го армійського корпусу.

У зоні відповідальності ОТУ "Донецьк" перебувають одразу кілька найскладніших нині ділянок фронту – частина російського виступу на дорозі Покровськ-Костянтинівка (інша частина – у зоні ОТУ "Луганськ"), сам Покровськ, межа Донецької та Дніпропетровської областей, а також Новопавлівський напрямок (села Багатир, Комар).

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Що передувало: Олександр Тарнавський заступив на посаду командувача ОТУ "Донецьк" у грудні 2024 року після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська та звільнення Олександра Луценка.

Довідково: Віктору Ніколюку 49 років, він найбільш відомий як колишній командувач ОК "Північ", який у 2022 році керував обороною Чернігова. 10 березня 2022 року Ніколюка удостоїли звання Героя України.

Певний час від відповідав за підготовку військовослужбовців у командуванні Сухопутних військ.

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