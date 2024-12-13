Командувача ОТУ "Донецьк" Луценка звільнили з посади – його замінить Тарнавський

Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська. На його посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Силах Оборони, Financial Times з посиланням на джерела

Деталі: Неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах.

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За словами співрозмовника видання, українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ.

За даними УП, на зміну командувача особисто приїжджав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Довідково: У жовтні 2022 року генерал Тарнавський очолив новосформоване оперативно-стратегічне угруповання військ "Херсон" і керував звільненням міста й області. У грудні ОСУВ дістало нове найменування "Таврія". Протягом 2023 року війська ОСУВ "Таврія" здійснювали контрнаступ у Запорізькій області.

Що передувало: