Командувача ОТУ "Донецьк" Луценка звільнили з посади – його замінить Тарнавський
Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська. На його посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в Силах Оборони, Financial Times з посиланням на джерела
Деталі: Неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах.
За словами співрозмовника видання, українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ.
За даними УП, на зміну командувача особисто приїжджав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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Довідково: У жовтні 2022 року генерал Тарнавський очолив новосформоване оперативно-стратегічне угруповання військ "Херсон" і керував звільненням міста й області. У грудні ОСУВ дістало нове найменування "Таврія". Протягом 2023 року війська ОСУВ "Таврія" здійснювали контрнаступ у Запорізькій області.
Що передувало:
- 11 грудня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що побував на Покровському напрямку, де оцінив бойову ситуацію та дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Генерал зазначив, що там тривають жорсткі бої, росіяни переважають у живій силі.
- Сирський у четвер заявив, що військове командування прораховує всі можливі варіанти подальших дій російських окупантів на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших.
- Керівник пресслужби 14 бригади Національної гвардії "Червона Калина" Микола Коваль повідомляв, що ворог кинув штурмувати Покровськ "в лоб" і почав обходити місто з флангів.