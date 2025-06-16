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Генерал-майор Николюк заменил Тарнавского на должности командующего ОТГ "Донецк"

Ольга Кириленко, Валентина РоманенкоПонедельник, 16 июня 2025, 13:26
Генерал-майор Николюк заменил Тарнавского на должности командующего ОТГ Донецк
коллаж УП

Бригадный генерал Александр Тарнавский, командовавший оперативно-тактической группировкой войск "Донецк", в которую входит ряд самых тяжелых участков фронта в Донецкой области, в частности Покровск, ушел с должности. Новым командующим "Донецка" стал начальник штаба этой ОТГ генерал-майор Виктор Николюк.

Источник: два информированных собеседника "Украинской правды" в Силах обороны

Детали: Замена командующего ОТГ "Донецк" состоялась несколько дней назад. По данным УП, по инициативе самого Тарнавского - у него были проблемы со здоровьем.

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На его место назначили Виктора Николюка, который уже несколько месяцев был начальником штаба в этом же ОТГ и, по данным УП, неплохо знаком с обстановкой.

Как предполагает один из собеседников УП, Николюк, вероятно, заменит Тарнавского и на должности командующего 9-го армейского корпуса.

В зоне ответственности ОТГ "Донецк" находятся сразу несколько самых сложных сейчас участков фронта - часть российского выступления на дороге Покровск-Константиновка (другая часть - в зоне ОТГ "Луганск"), сам Покровск, граница Донецкой и Днепропетровской областей, а также Новопавловское направление (села Багатырь Комар).

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Что предшествовало: Александр Тарнавский заступил на должность командующего ОТГ "Донецк" в декабре 2024 года после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска и увольнения Александра Луценко.

Справка: Виктору Николюку 49 лет, он наиболее известен как бывший командующий ОК "Север", который в 2022 году руководил обороной Чернигова. 10 марта 2022 года Николюка удостоили звания Героя Украины.

Некоторое время от отвечал за подготовку военнослужащих в командовании Сухопутных войск.

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Вооруженные силывойна
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