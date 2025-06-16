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Зеленський: Росія пропонувала обмінювати військовополонених на депортованих українських дітей

Анастасія ПроцПонеділок, 16 червня 2025, 17:02
Зеленський: Росія пропонувала обмінювати військовополонених на депортованих українських дітей
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонувала обмінювати військовополонених на викрадених з України дітей, що є порушенням міжнародного права.

Джерело: Зеленський під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом

Пряма мова: "Росіяни пропонували, що ми даємо їм військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням і поза міжнародним правом. Ну це в їх дусі життя. І тому дітей треба повертати, і тут, напевно, потрібне мистецтво дипломатії".

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Деталі: За словами президента, Україна залучає велику кількість країн і ініціативних людей до процесу повернення дітей.

"І тому ми залучаємо так багато країн, так багато ініціативних людей, які потроху, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей", – додав він.

Нагадаємо: 

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  • За даними журналіста "The Economist", глава російської делегації Володимир Мединський під час переговорів у Стамбулі зневажливо відреагував на вимогу України повернути депортованих до Росії українських дітей. Він назвав передачу списку дітей "шоу для бездітних європейських бабусь".
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська делегація фактично визнала, що Росія викрала українських дітей, втім відмовилась говорити про точну кількість.

дітидепортація російсько-українська війна
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