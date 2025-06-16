Зеленський: Росія пропонувала обмінювати військовополонених на депортованих українських дітей
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонувала обмінювати військовополонених на викрадених з України дітей, що є порушенням міжнародного права.
Джерело: Зеленський під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом
Пряма мова: "Росіяни пропонували, що ми даємо їм військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням і поза міжнародним правом. Ну це в їх дусі життя. І тому дітей треба повертати, і тут, напевно, потрібне мистецтво дипломатії".
Деталі: За словами президента, Україна залучає велику кількість країн і ініціативних людей до процесу повернення дітей.
"І тому ми залучаємо так багато країн, так багато ініціативних людей, які потроху, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей", – додав він.
Нагадаємо:
- За даними журналіста "The Economist", глава російської делегації Володимир Мединський під час переговорів у Стамбулі зневажливо відреагував на вимогу України повернути депортованих до Росії українських дітей. Він назвав передачу списку дітей "шоу для бездітних європейських бабусь".
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська делегація фактично визнала, що Росія викрала українських дітей, втім відмовилась говорити про точну кількість.