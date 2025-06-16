Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Россия предлагала обменивать военнопленных на депортированных украинских детей

Анастасия ПроцПонедельник, 16 июня 2025, 17:02
Зеленский: Россия предлагала обменивать военнопленных на депортированных украинских детей
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия предлагала обменивать военнопленных на похищенных из Украины детей, что является нарушением международного права.

Источник: Зеленский во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

Прямая речь: "Россияне предлагали, что мы даем им военных, а они нам детей. Это вне понимания и вне международного права. Ну это в их духе жизни. И поэтому детей надо возвращать, и здесь, наверное, нужно искусство дипломатии".

Реклама:

Детали: По словам президента, Украина привлекает большое количество стран и инициативных людей к процессу возвращения детей.

"И поэтому мы привлекаем так много стран, так много инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей", – добавил он.

Напомним: 

РЕКЛАМА:
  • По данным журналиста "The Economist", глава российской делегации Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле пренебрежительно отреагировал на требование Украины вернуть депортированных в Россию украинских детей. Он назвал передачу списка детей "шоу для бездетных европейских бабушек".
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня российская делегация фактически признала, что Россия похитила украинских детей, впрочем отказалась говорить о точном количестве.

детидепортация российско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
КСУ за более чем 3 года не смог растолковать конституционность множественного гражданства
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Все новости...
дети
Из-за атаки РФ умер 11-летний ребенок на Херсонщине
В Черниговской области двух подростков ударило током на крыше вагона
Во Львове подросток стрелял в одноклассника по пневматике: полиция устанавливает обстоятельства инцидента
Последние новости
12:25
Исчез во время прогулки в лесу: на Прикарпатье в течение двух суток разыскивают пятилетнего мальчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Как сборная Украины по футболу провела молодежный Евро
12:21
Россия уже на грани перехода в рецессию - глава Минэкономразвития РФ
12:11
Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами
11:57
Больной СМА Назарий Гусаков отверг обвинения в махинациях: говорит, бесплатных лекарств не хватало
11:38
Итальянские исследователи создали первого в мире летающего гуманоидного робота с реактивными двигателями
11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
11:30
видеоЗеленский возложил цветы к дому в Киеве, где Россия убила ракетой 23 человека
11:09
В Иране более полусуток не работает интернет
11:08
Рада забрала у Довгого мандат – в парламенте новый антирекорд нардепов
Все новости...
Реклама:
Реклама: