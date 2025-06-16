Зеленский: Россия предлагала обменивать военнопленных на депортированных украинских детей
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия предлагала обменивать военнопленных на похищенных из Украины детей, что является нарушением международного права.
Источник: Зеленский во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом
Прямая речь: "Россияне предлагали, что мы даем им военных, а они нам детей. Это вне понимания и вне международного права. Ну это в их духе жизни. И поэтому детей надо возвращать, и здесь, наверное, нужно искусство дипломатии".
Детали: По словам президента, Украина привлекает большое количество стран и инициативных людей к процессу возвращения детей.
"И поэтому мы привлекаем так много стран, так много инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей", – добавил он.
Напомним:
- По данным журналиста "The Economist", глава российской делегации Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле пренебрежительно отреагировал на требование Украины вернуть депортированных в Россию украинских детей. Он назвал передачу списка детей "шоу для бездетных европейских бабушек".
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня российская делегация фактически признала, что Россия похитила украинских детей, впрочем отказалась говорить о точном количестве.