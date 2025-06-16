Зеленский: Россия предлагала обменивать военнопленных на депортированных украинских детей

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия предлагала обменивать военнопленных на похищенных из Украины детей, что является нарушением международного права.

Источник: Зеленский во время совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом

Прямая речь: "Россияне предлагали, что мы даем им военных, а они нам детей. Это вне понимания и вне международного права. Ну это в их духе жизни. И поэтому детей надо возвращать, и здесь, наверное, нужно искусство дипломатии".

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Детали: По словам президента, Украина привлекает большое количество стран и инициативных людей к процессу возвращения детей.

"И поэтому мы привлекаем так много стран, так много инициативных людей, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей", – добавил он.

Напомним:

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