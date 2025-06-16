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У США затримали підозрюваного у вбивстві депутатки Міннесоти від Демократичної партії

Ольга КацімонПонеділок, 16 червня 2025, 17:50
У США затримали підозрюваного у вбивстві депутатки Міннесоти від Демократичної партії
Момент затримання Ванса Боелтера / Ramsey County Sheriff's Office

У Міннесоті у США після масштабної поліцейської операції затримали 57-річного Ванса Боелтера, якого підозрюють у вбивстві депутатки-демократки Мелісси Гортман та її чоловіка Марка.

Джерела: брифінг губернатора Міннесоти Тіма Волза та представників правоохоронних органів, CNN

Деталі: Затримання відбулося в ніч на понеділок неподалік ферми затриманого в місті Ґрін-Айл. Чоловіка доправили до окружної в’язниці округу Геннепін.

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Боелтера виявили завдяки камері спостереження на стежці, після чого поліція оточила його в лісі – він здався без опору.

Затриманого звинувачують у смертельній стрілянині по депутатці штату Міннесота Меліссі Гортман та її чоловіку, а також в окремому нападі на сенатора Джона Гофмана та його дружину, які зазнали поранень.

Поліція заявила, що це була наймасштабніша операція з пошуку в історії штату, яка завершилася через 43 години після першої стрілянини. Під час обшуку машини підозрюваного правоохоронці знайшли список потенційних цілей – серед них були десятки політиків-демократів, включно з губернатором Тімом Волзом, сенаторкою Тіною Сміт, конгресвумен Ільхан Омар та генпрокурором штату Кітом Еллісоном.

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Слідство вважає, що підозрюваний видавав себе за поліцейського і прибував до будинку жертв у машині з мигалками, схожій на поліцейське авто.

Фото: Ramsey County Sheriff's Office / Facebook
Фото: Ramsey County Sheriff's Office / Facebook

Згідно з кримінальною заявою, отриманою Minnesota Star Tribune, поліція виявила "щонайменше три автомати АК-47" та пістолет у автомобілі, залишеному біля будинку вбитої конгресменки від штату Міннесота Мелісси Гортман.

57-річному Боелтеру висунуто звинувачення у двох випадках умисного вбивства другого ступеня та двох випадках замаху на вбивство другого ступеня.

Згідно з тюремними протоколами, Боелтер має з'явитися до суду в понеділок о 13:30 за місцевим часом.

Передістоорія:

  • У суботу, 14 червня, було застрелено представницю Палати представників штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка Марка. Губернатор штату Тім Волз назвав це "вбивством із політичних мотивів".
  • Того ж ранку було також поранено сенатора Міннесоти Джона Гоффмана та його дружину – їх поранив той самий злочинець. Обоє пройшли операцію і перебувають у стабільному стані.
  • Підозрюваним у вбивстві визнано 57-річного Ванса Боелтера.

СШАвбивство
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