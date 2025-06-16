В США задержали подозреваемого в убийстве депутатки Миннесоты от Демократической партии

В Миннесоте в США после масштабной полицейской операции был задержан 57-летний Ванс Боелтер, которого подозревают в убийстве депутатки-демократки Мелиссы Хортман и её мужа Марка.

Источники: брифинг губернатора Миннесоты Тима Уолза и представителей правоохранительных органов, CNN

Детали: Задержание произошло в ночь на понедельник недалеко от фермы подозреваемого в городе Грин-Айл. Мужчину доставили в окружную тюрьму округа Хеннепин.

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Боелтера обнаружили с помощью камеры наблюдения на тропе, после чего полиция окружила его в лесу, он сдался без сопротивления.

Задержанного обвиняют в смертельной стрельбе по депутатке штата Миннесота Мелиссе Хортман и её мужу, а также в отдельном нападении на сенатора Джона Хоффмана и его супругу, которые получили ранения.

Полиция заявила, что это была крупнейшая операция по поиску подозреваемого в истории штата, которая завершилась через 43 часа после первой стрельбы. Во время обыска автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили список потенциальных целей, в нём были десятки политиков-демократов, включая губернатора Тима Уолза, сенатора Тину Смит, конгрессвумен Илхан Омар и генерального прокурора штата Кита Эллисона.

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Фото: Ramsey County Sheriff's Office / Facebook

Следствие считает, что подозреваемый выдавал себя за полицейского и прибыл к дому жертв на автомобиле с мигалками, похожем на полицейскую машину.

Согласно уголовноиу заявлению, полученной Minnesota Star Tribune, полиция обнаружила по меньшей мере три автомата АК-47 и пистолет в машине, оставленной рядом с домом убитой конгрессвумен Мелиссы Хортман.

Против 57-летнего Боелтера выдвинуты обвинения в двух эпизодах умышленного убийства второй степени и двух эпизодах покушения на убийство второй степени.

Согласно тюремным протоколам, Боелтер должен предстать перед судом в понедельник в 13:30 по местному времени.

Предыстория: