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В США задержали подозреваемого в убийстве депутатки Миннесоты от Демократической партии

Ольга КацимонПонедельник, 16 июня 2025, 17:50
В США задержали подозреваемого в убийстве депутатки Миннесоты от Демократической партии
Момент задержания Ванса Боелтера / Ramsey County Sheriff's Office

В Миннесоте в США после масштабной полицейской операции был задержан 57-летний Ванс Боелтер, которого подозревают в убийстве депутатки-демократки Мелиссы Хортман и её мужа Марка.

Источники: брифинг губернатора Миннесоты Тима Уолза и представителей правоохранительных органов, CNN

Детали: Задержание произошло в ночь на понедельник недалеко от фермы подозреваемого в городе Грин-Айл. Мужчину доставили в окружную тюрьму округа Хеннепин.

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Боелтера обнаружили с помощью камеры наблюдения на тропе, после чего полиция окружила его в лесу, он сдался без сопротивления.

Задержанного обвиняют в смертельной стрельбе по депутатке штата Миннесота Мелиссе Хортман и её мужу, а также в отдельном нападении на сенатора Джона Хоффмана и его супругу, которые получили ранения.

Полиция заявила, что это была крупнейшая операция по поиску подозреваемого в истории штата, которая завершилась через 43 часа после первой стрельбы. Во время обыска автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили список потенциальных целей, в нём были десятки политиков-демократов, включая губернатора Тима Уолза, сенатора Тину Смит, конгрессвумен Илхан Омар и генерального прокурора штата Кита Эллисона.

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Фото: Ramsey County Sheriff's Office / Facebook
Фото: Ramsey County Sheriff's Office / Facebook

Следствие считает, что подозреваемый выдавал себя за полицейского и прибыл к дому жертв на автомобиле с мигалками, похожем на полицейскую машину.

Согласно уголовноиу заявлению, полученной Minnesota Star Tribune, полиция обнаружила по меньшей мере три автомата АК-47 и пистолет в машине, оставленной рядом с домом убитой конгрессвумен Мелиссы Хортман.

Против 57-летнего Боелтера выдвинуты обвинения в двух эпизодах умышленного убийства второй степени и двух эпизодах покушения на убийство второй степени.

Согласно тюремным протоколам, Боелтер должен предстать перед судом в понедельник в 13:30 по местному времени.

Предыстория:

  • В субботу, 14 июня, была застрелена депутат Палаты представителей штата Миннесота Мелисса Хортман и её муж Марк. Губернатор штата Тим Уолз назвал это "политически мотивированным убийством".
  • В то же утро также были ранены сенатор Миннесоты Джон Хоффман и его супруга - их обстрелял тот же преступник. Оба перенесли операцию и находятся в стабильном состоянии.
  • Подозреваемым в убийстве признан 57-летний Ванс Боелтер.

СШАубийство
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