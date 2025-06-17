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Ворог просунувся на Донеччині та Сумщині – DeepState

Ольга Глущенко Вівторок, 17 червня 2025, 00:18
Ворог просунувся на Донеччині та Сумщині – DeepState
карта DeepState

Увечері 16 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування росіян біля населених пунктів Сумської та Донецької областей.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, ворог просунувся біля Яблунівки Сумської області.

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Крім того, окупанти просунулися в Донецькій області, зокрема біля Гродівки, Комара, в Запоріжжі та Федорівці.

Нагадаємо: За даними Генштабу, від початку доби 16 червня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, з них 42 – на Покровському напрямку, 31 – на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

російсько-українська війнаСумська областьДонецька область
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