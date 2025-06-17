Враг продвинулся в Донецкой и Сумской областях – DeepState

Вечером 16 июня аналитический проект DeepState сообщил о продвижении россиян вблизи населенных пунктов Сумской и Донецкой областей.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, враг продвинулся возле Яблоновки Сумской области.

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Кроме того, оккупанты продвинулись в Донецкой области, в частности возле Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке.

Напомним: По данным Генштаба, с начала суток 16 июня на фронте произошло 136 боевых столкновений, из них 42 – на Покровском направлении, 31 – на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.